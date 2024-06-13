عاجل.. شوبير يفجرها: عقوبة كهربا وصلت إلى الشطب بسبب الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الخميس، مفاجأة كبيرة بشأن عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي فرضت عليه بسبب فيديو يظهر فيه وهو يردد هتافات مُسيئة لجماهير نادي الزمالك بعد مباراة القمة في الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

عقوبة كهربا وصلت إلى الشطب بسبب الزمالك

وأكد شوبير في تصريحاته عبر راديو أون سبورت إف إم، أن "عقوبة كهربا وصلت إلى مرحلة الشطب في البداية بسبب الأحداث التي وقعت في مباراة القمة، إلا أنها تم تخفيفها لاحقًا من قبل لجنة الانضباط".

وأضاف أن "اللاعب كان معاقبًا بالإيقاف لـ 12 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023/2024، ولكن تم استئناف القرار وتم تقليص العقوبة إلى 6 مباريات فقط التي نفذت بالفعل".

وفي ختام حديثه، أشار شوبير إلى أنه "قرر التحدث عن عقوبة كهربا خلال الوقت الحالي بسبب التطورات الجديدة في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي، لاستعراض القضايا المثارة بين الأهلي وبيراميدز في الفترة الحالية".