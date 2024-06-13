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أحمد جودة - القاهرة - تستأنف الرحلة نحو كأس الأمم الأفريقية CAF المغرب 2025 بقرعة التصفيات يوم الخميس 04 يوليو 2024 في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا.

سيتم إجراء القرعة في استوديوهات SuperSport بجنوب إفريقيا الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت القاهرة، 12:30 بتوقيت جرينتش).

سيتم تقسيم 48 دولة، بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس على أماكن في النهائيات.

كاف يعلن موعد قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025

وتتصدر الدول المؤكدة في القرعة بطلة إفريقيا كوت ديفوار التي انضمت إليها الجزائر وأنجولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية، إيسواتيني وإثيوبيا.

وتشمل الدول الأخرى الجابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون. وجنوب إفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 لتحديد أول 24 دولة ستتنافس على أكبر حدث في إفريقيا، كأس الأمم الأفريقية TotalEnergies CAF في المغرب عام 2025.

بعد الإثارة والنجاحات التي حققتها بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم CAF كوت ديفوار 2023، حيث تحدى البلد المضيف كل الصعاب ليحصد لقبه الثالث، من المتوقع أن تكون هناك مجموعة من المباريات المثيرة خلال الرحلة إلى النسخة 35 من البطولة. حدث رياضي قاري مميز.

وسيحضر الحضور نخبة من أساطير CAF، وممثلي الفرق المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية لكأس الأمم الإفريقية.

