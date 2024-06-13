مشوار رونالدو مع منتخب البرتغال قبل المشاركة فى يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي، يستعد بفارغ الصبر لقيادة منتخب بلاده خلال نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تُقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

مشوار رونالدو مع منتخب البرتغال

منتخب البرتغال يُشارك في بطولة يورو 2024 ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات تركيا، التشيك، وجورجيا.

رونالدو، الذي يحمل أرقاما قياسية مذهلة، يُعتبر أفضل هداف "برازيل أوروبا" عبر العصور، وأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ منتخب البرتغال في جميع البطولات.

حتى الآن، سجل رونالدو 130 هدفا خلال 207 مباراة دولية على مدار 21 عاما، إضافة إلى صناعته 46 تمريرة حاسمة.

يتفوق رونالدو على جواو موتينيو، الذي يحتل المركز الثاني بـ146 مباراة، وبيبي ثالثا بـ132 مباراة، في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بقميص منتخب البرتغال.

في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب البرتغالي، يتصدر رونالدو بفارق كبير حيث سجل 47 هدفا، متفوقا على باوليتا صاحب المركز الثاني.