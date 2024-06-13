ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في كأس مصر بعد تحديد مؤجلات دور الـ 32؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباراتي الزمالك وبروكسي، والأهلي والألومنيوم في دور الـ32 من كأس مصر، حيث ستُقام مباراة الزمالك ضد بروكسي في استاد القاهرة يوم 18 يوليو، بينما ستجرى مباراة الأهلي مع الألومنيوم في اليوم التالي على نفس الملعب.

ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في كأس مصر؟

تم تأجيل هذه المباريات في وقت سابق بسبب استدعاء العديد من لاعبي الدوري الممتاز للانضمام إلى معسكر المنتخب المصري خلال شهر يونيو.

فيما يتعلق بالفرق المؤهلة إلى دور الـ16 من البطولة، فقد تأهلت فرق فاركو، إنبي، فيوتشر، سيراميكا كليوباترا، زد، سموحة، الترسانة، البنك الأهلي، الجونة، المصري، الإسماعيلي، طلائع الجيش، وأبو قير للأسمدة.

وفي الجانب الآخر، خرج 13 فريقًا من المنافسة من دور الـ32، بما في ذلك الاتحاد السكندري، المقاولون العرب، بلدية المحلة، الداخلية، بتروجت، القناة، جمهورية شبين، بورفؤاد، لافيينا، مكادي، بترول أسيوط، النجوم، والواسطي.

المباريات المقبلة تشمل مباراة إنبي مع مودرن فيوتشر، والإسماعيلي مع سموحة، والمصري مع البنك الأهلي. كما ستشهد الأدوار اللاحقة مواجهات مثيرة مثل الجونة ضد الترسانة، وسيراميكا كليوباترا ضد زد إف سي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن طلباته المبدئية لفترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق. وطلب كولر التعاقد مع خمسة لاعبين في أربعة مراكز مختلفة، مشيرًا إلى أنه يرغب في تدعيم الدفاع بلاعبين، إحداهما من أجنبية والآخر محلي.