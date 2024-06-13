نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي بعد الإصابة الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على الغيابات المؤثرة في صفوف الأهلي قبل مباراته المرتقبة أمام فاركو غدًا الجمعة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.

مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي

في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر راديو أون سبورت إف إم، قال شوبير: "الأهلي يواجه ثلاث إصابات هم وسام أبو علي، بيرسي تاو، ومصطفى مخلوف. وسام أبو علي سيغيب عن ثلاث مباريات، وهو لاعب مؤثر يعتمد عليه الفريق".

وأضاف: "بيرسي تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية، ومحمد هاني يغيب بسبب احتفاله بزفافه، أما أليو ديانج فقد عاد متأخرًا من بلاده. في المجمل، الأهلي سيفتقد لخدمات ستة لاعبين في مواجهة فاركو".

من جانبه، طالب المدير الفني للأهلي مارسيل كولر لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة من الدوري المصري، خاصة مع الجدول المكثف للمباريات التي ستقام كل 72 ساعة.

وأكد كولر أن جميع اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم، وأن الاجتهاد في التدريبات هو المعيار الأساسي لدخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

يستعد الأهلي لمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل في الدوري الممتاز، وأكد كولر للاعبيه أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة.

وشدد على ضرورة عدم إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تمنع الفريق من تحقيق الانتصارات المتتالية، لتجميع أكبر عدد من النقاط والمنافسة بقوة على درع الدوري هذا الموسم.

يهدف الأهلي للعودة إلى الصدارة، التي يحتلها بيراميدز حاليًا بعد استفادته من تأجيل مباريات الأهلي في الدوري.