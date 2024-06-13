"وادى دجلة" تستعين بالبرتغالي بيدرو ألميدا لتطوير أكاديمية الجمباز الفني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أندية وادى دجلة-أكبر أندية خاصة في مصر- عن تعاقدها مع مدرب الجمباز البرتغالي بيدرو ألميدا؛ لتطوير لاعبي ومدربي أكاديمية وادى دجلة للجمباز الفني لمواصلة مشوار الفوز بكبرى البطولات المحلية والدولية، والحفاظ على الريادة اللعبة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية أندية وادى دجلة، للاستعانة بأفضل المدربين المعتمدين من الاتحادات الإقليمية والدولية لنقل أحدث البرامج التدريبية لمدربي أكاديميات وادى دجلة، بهدف إعداد أبطال رياضيين في مختلف الألعاب، للمنافسة على كبرى البطولات، وذلك بما ينعكس على تطوير الرياضة المصرية.

وبموجب التعاقد الذي يمتد لـ12 شهرًا، سيتولى المدرب البرتغالي بيدرو ألميدا، تقديم ورش تدريبية لمدربي أكاديمية وادى دجلة للجمباز الفني، كما سيتولى تحديث المناهج التدريبية للاعبين وفق أحدث الأنظمة المطبقة عالميًا، بجانب ذلك سيجرى "ألميدا" زيارة ميدانية لفروع النادي المختلفة لمتابعة تدريبات لاعبي الجمباز الفني بمختلف المراحل العمرية وتقديم توجيهات ونصائح للمدربين واللاعبين لتحسين مستواهم الفني خلال الفترة المقبلة.

حرصت إدارة وادى دجلة، على التعاقد مع البرتغالي بيدرو ألميدا، بعدما درست السير الذاتية للعديد من المدربين، وجرى اختيار "ألميدا" من بين المرشحين نظرًا للسيرة الذاتية القوية للبرتغالي، والذي يعد أحد الخبراء والمحاضرين بالاتحاد الدولي للجمباز، وسبق له خلال مشواره التدريبي تولي مسئولية تدريب فريق الرجال للمنتخب البرتغالي للجمباز، كما تولى مسؤولية مشروع "مركز التدريب عالي الأداء" في البرتغال، وعمل أيضًا مديرًا فنيًا إقليميًا لـ MAG & WAG في لشبونة.

وسبق لـ "ألميدا" تقديم دورات تدريبية للمدربين بالاتحاد البرتغالي للجمباز، وكذلك المشاركة في العديد من المعسكرات الدولية في إسبانيا وروسيا وقطر وتونس والبرتغال والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا، كما عمل كخبير في دورة تدريب مدربي التضامن الأولمبي في سنغافورة "MAG & WAG"، وهو حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية، ويجري حاليًا الدراسات العليا في الأداء الرياضي بالجامعة الأوروبية في برشلونة.

جدير بالذكر أن أندية وادى دجلة تمتلك أكاديمية للجمباز الفني يصل عدد المشتركين فيها أكثر من 23 ألف لاعب ولاعبة بمختلف المراحل العمرية، ولذا تعد من أكبر الأكاديميات في مصر، وتتميز بتوافر أفضل المدربين في مصر لتعليم المواهب أساسيات الجمباز وتطوير المهارات، ومن بين أبرز لاعبي الجمباز الفني بوادى دجلة كل من يحي زكريا، أحمد شريف وشمس يسري، وسبق للنادي الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين.