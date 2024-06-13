نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يكشف موقف محمد شريف من الزمالك بعد جس النبض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن فتح خطوط اتصال بين إدارة الكرة بنادي الزمالك ومحمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي. وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك عرض على اللاعب الانضمام للأبيض بمقابل مادي كبير". شبانة يكشف موقف محمد شريف من الزمالك بعد جس النبض

وأردف:" اللاعب رفض العرض في ظل إرتباطه نفسيا بالنادي الأهلي وجماهيره إضافة إلى تمسك نادي الخليج باستمراره بالموسم الجديد ونفي أي شائعة تخص رحيله عن السعودية.

