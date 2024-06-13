نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: عرض مغري ينقل ديانج للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترحيب الأهلي برحيل لاعب الوسط المالي إليو ديانج حال وصول عرض مغري له.

شبانة: عرض مغري ينقل ديانج للدوري السعودي

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ديانج ينتظر خلال الفترة المقبلة وصول عرض كبير من أحد أندية الدوري السعودي بمقابل مادي يصل إلى ٤ ملايين يورو للنادي الأهلي.

وأكمل شبانة بأنه بالرغم من حصول اللاعب على وعد من الإدارة بالموافقة على رحيله حال وصول العرض المغري إلا أن كولر إشترط للموافقة الاستقرار على الاسم البديل الذي سيخلفه بوسط الفريق.

