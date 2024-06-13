نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يمنح بدلاء الأهلي "قبلة الحياة" قبل مواجهة فاركو بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تحفيز لاعبيه قبل العودة لخوض مباريات الدوري الممتاز بعد فترة طويلة من الغياب بسبب مشاركتهم في دوري الأبطال وتوقف المسابقة بسبب الأجندة الدولية.

كولر يفتح الباب أمام مشاركة جميع اللاعبين في الدوري

وأكد كولر للاعبيه أن الجميع سيكون متاحًا للاعتماد عليه في المرحلة المقبلة، موضحًا أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي في ظل ضغط المباريات وحاجة الفريق إلى جهود الجميع للسعي نحو المنافسة على لقب الدوري.

وشدد مدرب الأهلي على ضرورة الحذر في اللقاء الأول بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، لتجنب الخسارة التي قد تؤثر سلبًا على معنويات الفريق وتفسد فرحة التتويج بالبطولة القارية.

يخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم الخميس، استعدادًا للسفر إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فاركو مساء غد الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 11 للدوري الممتاز.

شهدت التدريبات الأخيرة للأهلي علاج الأخطاء الفنية وتجهيز البدلاء وتحفيزهم لبذل مزيد من الجهد لضمان جاهزية الجميع للمشاركة. كما عمل المدير الفني على دراسة فريق فاركو بشكل دقيق للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس، لوضع الخطة المناسبة للمباراة.