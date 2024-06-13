نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يعلنها صريحة: لن أشارك مع الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لن يشارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في باريس، مشيرًا إلى أن عمره لم يعد يسمح له باللعب في كل بطولة.

ميسي يعلن عدم مشاركته في أولمبياد باريس

ميسي، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يلعب حاليًا مع فريق إنتر ميامي الأميركي، يستعد للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في كأس كوبا أميركا التي ستقام في الولايات المتحدة ما بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وكان خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي تحت 23 عامًا، قد صرح في فبراير الماضي بأن ميسي، الذي فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية مع الأرجنتين في دورة بكين 2008، تلقى دعوة للانضمام للمنتخب في أولمبياد باريس.

وفي تصريحاته لشبكة "إي إس بي إن"، قال ميسي: "تحدثت إلى ماسكيرانو، وفهمنا الموقف تمامًا". وأضاف: "من الصعب التفكير في الألعاب الأولمبية حاليًا لأننا نستعد لكوبا أميركا. المشاركة في الألعاب الأولمبية تعني غيابي عن النادي لشهرين أو ثلاثة متتاليين. والأهم من ذلك، أنني في سن لا يسمح لي بالوجود في كل بطولة".

وأردف ميسي قائلًا: "يجب أن أختار بعناية، والمشاركة في بطولتين متتاليتين سيكون زائدًا عن الحد. كنت محظوظًا باللعب في الدورة الأولمبية والفوز بالميدالية الذهبية مع ماسكيرانو. كانت تجربة رائعة على المستوى الكروي. الألعاب الأولمبية وتحت 20 عامًا كانت تجارب لا تنسى".

يُذكر أن منافسات كرة القدم للرجال في "أولمبياد باريس" ستُقام خلال يوليو وأغسطس، ويسمح خلالها لكل فريق بالاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن.