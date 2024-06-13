نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من سيحقق لقب يورو 2024؟ روني وشيرار ومحللوا "بي بي سي" يدلون بتوقعاتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم الجمعة وتنتهي في الملعب الأولمبي ببرلين في 14 يوليو، ستتنافس 24 منتخبًا في البطولة التي ستقام في 51 مباراة على مدى 31 يومًا، بما في ذلك ألمانيا المضيفة وإيطاليا حاملة اللقب.

من سيفوز ببطولة يورو 2024؟

مقدمو ومحللو كرة القدم في تلفزيون وإذاعة بي بي سي يتوقعون ما سيحدث في الأسابيع الأربعة القادمة:

مقدمو ومحللو كرة القدم في تلفزيون وإذاعة بي بي سي

ألان شيرر: إنجلترا يمكنها الذهاب حتى النهاية. هذه أعظم فرصة حصلنا عليها منذ فترة طويلة؛ إذا لم تكن إنجلترا، فسأختار فرنسا. مع بعض المواهب والخبرات التي يمتلكونها، سيكونون حقًا صعبين على الهزيمة.

واين روني: يجب أن تنظر إنجلترا إلى الفوز بالبطولة. لدي أيضًا شعور تجاه البرتغال، فلديهم فريق جيد وأفراد مميزون. سيقدمون أداءً جيدًا.

توماس هيتسلشبيرجر: في القائمة الأعلى دائمًا فرنسا، ويجب أن يكونوا المفضلين، لكني أرى إنجلترا والبرتغال أيضًا في تلك المجموعة العليا من المتنافسين وبالطبع كل مشجع لكرة القدم الألمانية يعتقد أننا يمكننا الفوز بها ونحن نلعب في المنزل.

إيزي كريستيانسن: يجب أن تكون إنجلترا، أخيرًا! بعد الوصول إلى النهائي في المرة الماضية، دعونا نأمل أن يتمكنوا من اتخاذ الخطوة التالية هذه المرة، تمامًا كما فعلت لبؤات إنجلترا في عام 2022.

ليان كريشتون: بالنسبة لي، ربما فرنسا. إنهم على الأرجح الفريق الأكثر اتساقًا من حيث الفريق الذي كان هناك وفعلها من قبل، مع الجودة والخبرة واللاعبين العالميين.

ميكا ريتشاردز: إنجلترا ستذهب إلى النهائي ولكن إذا لم تفز، فعليك النظر إلى فرنسا. يمكن القول إن لدينا لاعبين أفضل فرديًا، لكن كفريق سيكون من الصعب إيقافهم، بالطريقة التي يقود بها أوليفييه جيرو الخط وكيف يلعب أنطوان غريزمان في الجيب... أوه، ولديهم كيليان مبابي.

جو هارت: إنه وقت إنجلترا.

ستيفن تومسون: إنجلترا وألمانيا والبرتغال ستكون قوية لكن بالنسبة لي، إنها فرنسا - بسبب مبابي، قوة فريقهم والرغبة في التعويض بعد الطريقة التي خسروا بها نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين. سيكونون متحمسين بشكل خاص لتعويض ذلك هنا.

مارتن كيون: فرنسا أو إنجلترا. لا أريد أن أضع أي ضغط على إنجلترا، لكن فرنسا رائعة جدًا.

آشلي ويليامز: فرنسا لديها فريق قوي جدًا. جميع هؤلاء اللاعبين الشباب ينضجون ليصبحوا نجومًا ناضجين.