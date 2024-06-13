نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إنجلترا يتلقى دفعة قوية قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد مدافع منتخب إنجلترا جون ستونز إلى التدريبات بعد تعافيه من المرض، حيث قضى يوم الأربعاء معزولًا في غرفته بالفندق في محاولة لمنع انتشار الفيروس إلى زملائه في الفريق.

عودة ستونز من الإصابة

تبدأ إنجلترا حملتها في بطولة يورو 2024 ضد صربيا في غيلسنكيرشن، ألمانيا، يوم الأحد.

لم يكمل ستونز 90 دقيقة كاملة إلا مرة واحدة في الشهرين الماضيين، على الرغم من أنه لعب 45 دقيقة في المباراة الودية الأخيرة لإنجلترا ضد أيسلندا يوم الجمعة.

لقد كان ستونز لاعبًا رئيسيًا لإنجلترا في البطولات الكبرى الثلاث الماضية.

سيغيب هاري ماغواير، شريك ستونز المنتظم في الدفاع المركزي، عن البطولة بسبب إصابة في ربلة الساق.

تواجه إنجلترا الدنمارك في 20 يونيو وسلوفينيا في 25 يونيو في مبارياتها الأخرى في المجموعة الثالثة.