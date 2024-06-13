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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف رئيس نادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​فلورنتينو بيريز​ الجدل بشأن مستقبل لاعبه البرازيلي ​فينيسيوس​ جونيور في السانتياغو برنابيو، بعد ضم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

موقف بيريز من استمرار فينيسيوس في ريال مدريد

اكدت التقارير ان اللاعب البرازيلي يعتبر رهانا شخصيا لرئيس النادي الملكي الذي ضمه عندما كان عمره لا يزال 16 عاما مقابل 45 مليون يورو قادماص من نادي فلامينجو البرازيلي.

وكان فينيسيوس قد جدد عقده مع الريال حتى صيف 2027، بشرط جزائي وصلت قيمته إلى مليار يورو، وهو ما يجعل ضمه أمرا مستحيلا دون موافقة ريال مدريد.