ينضم لأول مرة.. كومان يستدعي مهاجمًا جديدًا لقائمة هولندا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - انضم المهاجم جوشوا زيركزي إلى تشكيلة منتخب هولندا للمشاركة في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم التي ستنطلق في ألمانيا يوم الجمعة.

كومان يضم زيركزي لقائمة هولندا

جاء انضمام زيركزي بعد ساعات من إعلان المدرب رونالد كومان أنه لا يحتاج لاستدعاء لاعب آخر ليكمل القائمة البالغة 26 لاعبًا للبطولة القارية.

زيركزي، البالغ من العمر 23 عامًا، كان جزءًا من التشكيلة الأولية للمنتخب الهولندي لكنه استُبعد بسبب الإصابة. وبعد تعافيه، حصل على فرصة جديدة بسبب المخاوف من الإصابات خلال التدريبات يوم الأربعاء، حيث اضطر براين بروبي لتلقي علاج في عضلات الفخذ الخلفية بعد التحامه مع المدافع ماتياس دي ليخت.

في وقت سابق من نفس اليوم، أكد كومان في مؤتمر صحفي أنه لن يستدعي بديلًا عن فرينكي دي يونغ وتيون كوبمينيرز اللذين استُبعدا بسبب الإصابة.

استدعى كومان فقط إيان ماتسن، مما يعني أن المنتخب الهولندي كان ينقصه لاعب واحد للوصول إلى الحد الأقصى المسموح به من اللاعبين.

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن زيركزي، الذي لم يسبق له اللعب دوليًا، من المتوقع أن ينضم إلى الفريق يوم الخميس.

لم يفز زيركزي بأي بطولة كبيرة حتى الآن، لكن مستواه المميز مع بولونيا في الدوري الإيطالي هذا الموسم جعله مرشحًا للانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

ستبدأ هولندا مشوارها في بطولة أوروبا 2024 بمواجهة بولندا في هامبورغ يوم الأحد المقبل.