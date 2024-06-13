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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن إيريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد، وضع ثلاثة شروط قبل تجديد عقده مع الفريق.
وأشارت التقارير إلى ان المدرب الهولندي يطلب عدم تدخل أي عضو بالجهاز الفني بالتشكيلات الخاصة بالمباريات واختياراته للاعبين.
3 شروط من مدرب مانشستر يونايتد لتجديد عقده
كما إنه يشترط بيع اللاعب جادون سانشو نهائيًا حتى وإن قدم اللاعب اعتذاره عن التصريحات التي ادلى بها قبل اعارته إلى بوروسيا دورتموند.
كما يريد تن هاغ تجديد عقد بيني ماكارثي، مدرب المهاجمين في الفريق، بسبب رضاه على العمل الذي يقوم به مع الفريق.