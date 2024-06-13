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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن ​إيريك تن هاج​، مدرب ​مانشستر يونايتد​، وضع ثلاثة شروط قبل تجديد عقده مع الفريق.

وأشارت التقارير إلى ان المدرب الهولندي يطلب عدم تدخل أي عضو بالجهاز الفني بالتشكيلات الخاصة بالمباريات واختياراته للاعبين.

3 شروط من مدرب مانشستر يونايتد لتجديد عقده

كما إنه يشترط بيع اللاعب ​جادون سانشو​ نهائيًا حتى وإن قدم اللاعب اعتذاره عن التصريحات التي ادلى بها قبل اعارته إلى ​بوروسيا دورتموند​.

كما يريد تن هاغ تجديد عقد ​بيني ماكارثي​، مدرب المهاجمين في الفريق، بسبب رضاه على العمل الذي يقوم به مع الفريق.