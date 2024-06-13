نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوريتسكا يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشير تقارير صحافية إلى أن مدرب ​بايرن ميونيخ​ الجديد، ​فينسنت كومباني​، ينوي بيع لاعب الفريق ​ليون جوريتسكا​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومع ذلك، أشار الصحفي كوخ ماكسيمين من شبكة سكاي سبورتس إلى أن جوريتسكا سعيد بالتواجد في بايرن ميونيخ ولا يفكر في الرحيل.

جوريتسكا يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ

وأوضح ماكسيمين أن جوريتسكا يشعر بالراحة في ميونيخ ولا يرى أي سبب للبحث عن نادٍ جديد، خاصة أنه مرتبط بعقد مع النادي حتى العام 2026.

ومن المتوقع أن يجري جوريتسكا محادثات مع كومباني قبل بداية الموسم لحسم وضعه مع الفريق.