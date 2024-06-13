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أحمد جودة - القاهرة - سيخاطر اللاعبون بنيل بطاقات صفراء إذا تحدثوا إلى الحكام خلال ​يورو 2024​.

ويهدف رؤساء ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ إلى القضاء على "المعارضة" خلال بطولة هذا الصيف.

وعلى وجه الخصوص، يريدون محو المشاهد التي يتجمع فيها العديد من اللاعبين حول الحكّام.

من جهته أكد ​روبرتو روسيتي​، رئيس الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن اللاعبين الذين يشكون إلى الحكام سيتم منحهم بطاقة صفراء على الفور.

وقال: "نحن نفعل ذلك من أجل كرة القدم، من أجل صورة اللعبة، من أجل الجيل القادم من اللاعبين والحكام.

يورو 2024.. بطاقة صفراء للاعبين حال التحدث مع الحكم

من المستحيل شرح القرار لعشرة أو 12 لاعبًا يحيطون بالحكم.

سيتمكن قائد كل فريق من التحدث إلى الحكم للحصول على تفسير بشأن القرارات، ما دام أنهم يفعلون ذلك بالطريقة الصحيحة.

نحتاج إلى لاعب واحد، هو القائد فقط، الذي يجب أن يتعامل مع الحكم بطريقة محترمة، الحكم سيشرح للكابتن، بينما الحكم الرابع سيشرح للمدرب في نفس الوقت.