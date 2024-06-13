كيف توزعت مستويات المنتخبات الآسيوية قبل قرعة الدور الحاسم؟

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أحمد جودة - القاهرة - تراجع المنتخب السعودي إلى المستوى الثالث بعد هزيمته أمام منتخب الأردن بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

كيف توزعت مستويات المنتخبات الآسيوية؟

تعتمد مستويات الفرق الستة على تفادي مواجهات مع الفرق القوية في حال تحقيقها مستويات متقدمة، مما يعني أن التراجع إلى مستويات أقل يجعل من الصعب على الفرق تحقيق تقدم في التصفيات حيث قد تجد نفسها في مجموعات مع فرق قوية.

بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة، تم تصنيف المنتخبات كما يلي:

المستوى الأول: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية.

المستوى الثاني: أستراليا، قطر، العراق.

المستوى الثالث: السعودية، الأردن، أوزبكستان.

المستوى الرابع: الإمارات، عمان، البحرين.

المستوى الخامس: فلسطين، الصين، قيرغيزستان.

المستوى السادس: كوريا الشمالية، إندونيسيا، الكويت.

حسب نظام التصفيات، فإن القرعة المقررة يوم الخميس 27 يونيو ستقوم بتوزيع المنتخبات المتأهلة (18 منتخبًا) إلى 3 مجموعات، كل منها تضم 6 منتخبات، مع تجنب وضع منتخبين من نفس المستوى في نفس المجموعة للمرحلة الثالثة من التصفيات.