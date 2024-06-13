عاجل.. بوروسيا دورتموند يعلن رحيل مدربه إدين تيرزيتش

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أحمد جودة - القاهرة - بيان رسمي صادر عن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أكد رحيل المدرب إدين تيرزيتش عن منصبه، حيث أعلن النادي أن تيرزيتش قد أبلغ إدارته برغبته الشخصية في الرحيل وإنهاء عقده فورًا. وأشار البيان إلى أن النادي قرر الموافقة على طلب تيرزيتش، وأنه تم التوصل إلى اتفاق مشترك بين الطرفين.

بوروسيا دورتموند يعلن رحيل مدربه إدين تيرزيتش

تيرزيتش حقق نجاحات ملحوظة خلال فترة تدريبه مع بوروسيا دورتموند، حيث قاد الفريق للفوز بكأس ألمانيا في عام 2021، كما وصل إلى نهائي كأس ألمانيا في عام 2023 ونهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2024.

وفي تصريحه، قال تيرزيتش: "عزيزي بوروسيا، بالرغم من ألمي في هذا الوقت، إلا أنني أعلن رسميًا أنني سأغادر دورتموند اعتبارًا من اليوم". وأضاف: "لقد كان شرفًا كبيرًا أن أتولى قيادة هذا النادي العظيم والوصول به إلى تحقيق النجاحات الكبيرة كفريق".

وتابع تيرزيتش: "لقد طلبت من الإدارة إجراء محادثات بعد نهائي دوري أبطال أوروبا لأنني أشعر بأن بعد عشر سنوات من العمل في دورتموند، منها سنتين ونصف كمدرب رئيسي، أن الوقت قد حان لتجربة شيء جديد".

وختم تيرزيتش: "أي شخص يعرفني يدرك أن قلبي انقسم في عملية اتخاذ هذا القرار في الأسابيع الأخيرة، ورغم ذلك، فإن شعوري الأساسي لم يتغير، أتمنى دائمًا الأفضل لبوروسيا دورتموند ولن أقول وداعًا، بل سأقول مرحبًا دورتموند!".