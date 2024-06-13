نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس يضرب لاعبي منتخب فرنسا قبل انطلاق يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت تقارير صحفية حديثة قلقًا بين لاعبي منتخب فرنسا قبل بداية منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

فيروس يضرب لاعبي منتخب فرنسا

وفقًا لشبكة "RMC Sport" الفرنسية، شعر بعض اللاعبين وأفراد الجهاز الفني ببعض الأعراض غير المريحة منذ وصولهم إلى معسكرهم الأساسي في ألمانيا يوم الأربعاء.

تقارير الشبكة أفادت أن بعض اللاعبين شعروا بنزلات برد، بينما عانى البعض الآخر من تشنجات وصداع، مما أثار القلق بشأن حالتهم الصحية.

يشير التقرير إلى أن هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن فيروس بسيط، ورغم أنه لا يبدو أن هناك أي شيء خطير، إلا أن الوضع يستدعي المتابعة الدقيقة.

منتخب فرنسا يستعد لبداية مشواره في البطولة بمواجهة النمسا يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات.