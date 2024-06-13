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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أنه تلوح في الأفق صفقة تبادلية تجمع برشلونة مع أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أوضحت الصحيفة أنه من المعروف رغبة برشلونة في الاحتفاظ بخدمات اللاعب جواو فيليكس الذي تنتهي إعارته بنهاية الشهر الحالي.

صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد



وأضافت "برشلونة يعلم صعوبة شراء عقد الدولي البرتغالي، بسبب المبلغ المالي الضخم الذي سيطلبه أتلتيكو مدريد".



في المقابل يُدرك "الروخي بلانكوس" أنه بات من الصعب أن يلعب فيليكس مجددًا مع الفريق، ما جعل النادي العاصمي يلجأ إلى خيار "الصفقة التبادلية" ويفرض شروطه على النادي الكاتالوني.



وتابعت "يطمح المدرب دييغو سيميوني إلى ضم فيتور روكي الذي لا يشارك أساسيًا مع البرسا، في الوقت الذي حاول فيه سابقًا التعاقد مع فيران توريس، ولكن الأخير اختار البقاء في كامب نو".



وأشارت إلى أن الدولي البرازيلي بشكل مبدئي لن يستمر مع برشلونة في الموسم المقبل، ما يسهل من المفاوضات مع أتلتيكو مدريد بشأن دخوله ضمن صفقة جواو فيليكس، مع الاتفاق على صيغة الصفقة وتفاصيلها.

