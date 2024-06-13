خطة الاتحاد الإنجليزي لحماية اللاعبين الدوليين قبل يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - قبل بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق في ألمانيا الجمعة قال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن "الاتحاد سيقدم تمويلًا للشرطة لمساعدتها في ملاحقة الأشخاص الذين يوجهون إساءات إلى لاعبي منتخب إنجلترا على وسائل التواصل الاجتماعي قضائيًا".

وتعرض بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجيدون سانشو لإساءات عبر الإنترنت بعد إهدارهم ركلات ترجيح في خسارة إنجلترا 2-3 أمام إيطاليا في نهائي النسخة الماضية من البطولة القارية.

خطة الاتحاد الإنجليزي لحماية اللاعبين الدوليين قل يورو 2024



وفي عام 2022، حُكم على مراهق بريطاني بالسجن لمدة ستة أسابيع بتهمة توجيه إساءة عنصرية إلى راشفورد بعد نهائي البطولة، وعاقبت محكمة بالسجن 10 أسابيع رجلًا وجه إساءة عنصرية للاعبين الثلاثة خلال بث مباشر عبر فيسبوك.



وقال بلينغهام لوسائل إعلام بريطانية "ما فعلناه في السابق هو جمع كل البيانات، والتي كانت في الواقع مجموعة أدلة لتقديمها للشرطة من أجل القيام بالملاحقة القضائية.



"لكن هذه المرة تحركنا إلى مرحلة أبعد إذ نمول بالفعل وحدة داخل الشرطة البريطانية ستتولى بعد ذلك مقاضاة المخالفين".

وقال بلينغهام إن "التمويل سيكلف خزينة الاتحاد الإنجليزي نحو 25 ألف جنيه إسترليني (31952 دولارًا)، لكنه أضاف أن المبلغ قد يتغير بناء على عدد الملاحقات القضائية".



وتبدأ إنجلترا مسيرتها في البطولة ضمن المجموعة الثالثة بمواجهة صربيا الأحد المقبل ثم تلتقي مع الدنمارك في 20 يونيو (حزيران) وسلوفينيا في 25 من الشهر ذاته.