نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد يواجه إشبيلية الإسباني في كأس أنطونيو بويرتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السعودي يوم الخميس عن خوضه مباراة ودية ضد فريق إشبيلية الإسباني في ملعب رامون سانشيز بيزخوان يوم 26 يوليو المقبل، وذلك في إطار الحدث الذي يتضمن الفوز بكأس أنطونيو بويرتا، اسم اللاعب السابق لإشبيلية الذي توفي عام 2007 بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء مباراة في الدوري الإسباني.

الاتحاد يواجه إشبيلية الإسباني

تم نشر صورة ترويجية للمباراة تبرز المواجهة المتوقعة بين النجم الفرنسي كريم بنزيما وزميله السابق في ريال مدريد، سيرخيو راموس، اللذين حققا نجاحات كبيرة في مسيرتهما مع النادي الملكي.

سيرخيو راموس، الذي غادر ريال مدريد في عام 2021 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، انضم مؤخرًا إلى إشبيلية بعد فترة قضاها في باريس سان جيرمان. من جهته، انضم بنزيما إلى الاتحاد في الموسم الماضي بعد تحقيقه لقب الكرة الذهبية، وأحرز 13 هدفًا في 29 مباراة على الرغم من الإصابات التي تعرض لها بشكل متكرر.

يذكر أن هذه المباراة ستكون الأولى التي يشارك فيها نادي آسيوي في تلك الفعالية التكريمية، بعد مشاركة خمسة فرق أجنبية سابقًا، بما في ذلك بوكا جونيورز من الأرجنتين وروما الإيطالي وشالكه الألماني وإندبندينتي ديل بايي الإكوادوري.

يتزامن تنظيم الكأس للمرة الثالثة عشرة مع الذكرى السابعة عشرة لوفاة أنطونيو بويرتا، وقد أشاد نادي إشبيلية بتاريخ وإنجازات الاتحاد السعودي، مؤكدًا أن دعوتهم تعكس الاحترام المتبادل والتعاون الدولي في عالم كرة القدم.