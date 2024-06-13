نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من دي ليخت على اهتمام مانشستر يونايتد بضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ، على أنباء اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه هذا الصيف.

دي ليخت عن مستقبله: أركز حاليًا على بطولة يورو

قال دي ليخت في تصريح نقله الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس”: "لقد قلت بالفعل أن هذا ليس الوقت المناسب لي للتفكير في الأمر".

وأضاف دي ليخت: "لكنني لعبت الآن موسمي الثاني في بايرن ميونخ وأنا سعيد للغاية. في الوقت الحالي، أركز على بطولة يورو، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس ألمانيا”، أن نادي مانشستر يونايتد يراقب وضع دي ليخت مع بايرن ميونخ.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن دي ليخت تدرب تحت قيادة إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، في أياكس أمستردام، وسيحاول النادي الإنجليزي الحصول على توقيعه هذا الصيف.