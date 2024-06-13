نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..الكشف الموعد الرسمي لتقديم مبابي في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد الموعد الرسمي لتقديم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعبًا جديدًا في نادي ريال مدريد الإسباني، بعد انضمامه في صفقة مجانية من باريس سان جيرمان.

أكدت صحيفة ماركا المُقربة من ريال مدريد أن كيليان مبابي سيرتدي قميص ملوك أوروبا، وسيتم تقديمه في سانتياغو برنابيو يوم 16 يوليو، يومان فقط من انتهاء كأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستبدأ 14 يونيو وتنتهي 14 يوليو.

ووضعت إدارة ريال مدريد تصورًا بتتويج فرنسا بلقب كأس أوروبا، بالتالي لن يستطيع مبابي الحضور إلى مدريد قبل يوم 16 يوليو المقبل.

وإذا فازت فرنسا بالكأس سينشغل أفراد الفريق بالاحتفال طوال ليلة 15 يوليو في لوس كامبوس إليسيوس، ومن ثم سيكون مبابي متاحًا للسفر مع والدته إلى مدريد في اليوم التالي.

غموض حول موعد المباراة الأولى لمبابي مع الريال

يتعامل ريال مدريد بقدر كبير من التكتم مع ملف كيليان مبابي، بما في ذلك موعد التقديم الرسمي الذي لم يتحدد إلا بعد 10 أيام من نجاح مفاوضات التعاقد معه.

ولم يتم توضيح موعد انضمام اللاعب حتى هذه اللحظة للمشاركة مع الفريق، لأن مبابي يميل إلى اتباع نفس البروتوكول الذي يتبعه جميع اللاعبين الذين سيلعبون في اليورو وكوبا أميركا بالحصول على فترة راحة طويلة بالتالي قد يؤدي لذلك لغيابه عن التدريبات الأولى مع الفريق، وجزء من مباريات المرحلة التحضيرية للموسم الجديد 2025/2024.

إذا وصل مبابي إلى الدور قبل النهائي من يورو 2024، لن يذهب إلى الولايات المتحدة في جولة ريال مدريد.

ومن المرجح أن يبدأ مبابي العمل في الفالديبيباس (مقر تدريبات ريال مدريد) قبل أسبوع واحد من مباراة مسابقة كأس السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الموافق 14 أغسطس المقبل.