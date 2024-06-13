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أحمد جودة - القاهرة - انضم إيمري تشان للمنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، وتم التقاط الصورة الرسمية للمنتخب، قبل أن يفتتح مباريات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) غدا الجمعة أمام المنتخب الاسكتلندي في ميونخ.

إيمري تشان ينضم إلى منتخب ألمانيا

وانضم تشان /30 عاما/، قائد فريق بوروسيا دورتموند، للمنتخب بدلا من ألكسندر بافلوفيتش، لاعب بايرن ميونخ، الذي استبعد من البطولة بسبب إصابته بعدوى، وأشارت التقارير إلى أنه التهاب اللوزتين.

وسيرتدي تشان أيضا القميص رقم 25 الذي كان مخصصا لبافلوفيتش. ولا يتوقع أن يبدأ اللاعب مباراة اسكتلندا حيث ينتظر أن يبدأ المنتخب الألماني اللقاء بتوني كروس، وإلكاي جويندوجان وروبرت أندريش في وسط الملعب.

وأكمل المنتخب الألماني مرانه الأخير في شمال بافاريا قبل أن يسافر إلى ميونخ. وشارك به كل اللاعبين المقيدين في القائمة وعددهم 26 لاعبا