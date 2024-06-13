نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موديست يكشف سر عدم مشاركته في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وموقفه من الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي، عن عقده مع الفريق الأحمر وعدم مشاركته في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موديست: تمديد عقدي هو سبب عدم مشاركتي في نهائي إفريقيا

قال موديست في حديثه عبر صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “عقدي مع الأهلي يُجدد تلقائي لموسم جديد حال الوصول لنسبة مشاركة محددة، وربما يكون هذا السبب هو عدم مشاركتي في نهائي بطولة إفريقيا خاصة أني واحد من هدافي الفريق”.

وأضاف موديست: “حساب الأهلي على انستجرام يتابعه أكثر من 11 مليون شخص، جماهير النادي تستطيع مشاهدة تدريبات الفريق مباشرة، شغف الجماهير بكرة القدم هنا جنوني”.

وحول التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، قال موديست: “لقد قلت لنفسي كثيرًا من الأحيان يجب أن أفوز بشئ عظيم في مسيرتي، لذلك عشت هذة اللحظة بفرح وحماس كبير”.

وواصل: “في الأهلي الشغف جنوني وقلت لنفسي في كثير من الأحيان يجب عليّ الفوز بشيء كبير في مسيرتي”.

وبخصوص اعتزاله، قال موديست: “أشعر أنني بحالة جيدة الآن، ليس لدي أي خطط للاعتزال، لا أزال اتمتع باللياقة البدنية، الشغف، العقلية، من الممكن أن أكون مفيدًا بخبراتي للشباب”.