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أحمد جودة - القاهرة - أشعل سيرهيو جيراسي، مهاجم فريق شتوتجارت الألماني لكرة القدم، التكهنات بشأن إمكانية رحيله لفريق بوروسيا دورتموند.

مهاجم شتوتجارت يرحب بالانتقال لعملاق ألمانيا

وعند سؤاله في مقابلة مع شبكة "سكاي" التليفزيونية عما إذا كان يمكنه تخيل اللعب لفريق بوروسيا دورتموند، وصيف دوري أبطال أوروبا، قال اللاعب الغيني:" بالتأكيد. إنه ناد كبير للغاية. ولكن لا يوجد أي شيء قريب، مازلت مرتبطا بعقد مع شتوتجارت".

واحتل جيراسي /28 عاما/ المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليجا)، بعدما سجل 28 هدفا، خلف هاري كين.

وساهم أداء جيراسي في تحقيق شتوتجارت لمفاجأة باحتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب متفوقا على بايرن ميونخ، لتتأكد مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يسمح دورتموند للمهاجم سيباستيان هالر بالرحيل عن الفريق بينما حقق نيكلاس فولكروج نجاحا جزئيا في هجوم الفريق في الموسم المنقضي.