نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب تشيلسي يعلق على إمكانية رحيله هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإنجليزي كونور جالاجر لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن إمكانية رحيله في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

جالاجر عن مستقبله: أفكر فقط في بطولة يورو

قال جالاجر في تصريحاته اليوم: “أنا لاعب لفريق تشيلسي حاليًا، وكما قلت، أفكر فقط في المنتخب الوطني وبطولة يورو”.

وحول رحيل ماوريسيو بوتشيتينو، قال جالاجر: “لقد أظهر ثقته وإيمانه بقدراتي، وهذا كل ما يريده أي لاعب”.

وتابع: “عندما يمنحك المدرب الحب، فهذا يجعلك تلعب بشكل أفضل، ويُشعرك بالثقة، وهذا ما منحني إياه بوتشيتينو”.