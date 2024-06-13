نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يتحدث عن ناديه الأخير في كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، الأربعاء، أنه يتوقع أن يكون فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي آخر ناد يدافع عن ألوانه في مسيرته.

وقال بطل العالم في مقابلة بثتها شبكة "اي اس بي أن" الأمريكية "نعم، اليوم، اعتقد بأنه (إنتر ميامي) سيكون آخر ناد لي".

وسيقود ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين في 24 يونيو الحالي، منتخب بلاده للدفاع عن لقبه بطلا لأميركا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقررة في الولايات المتحدة من 20 يونيو الحالي إلى 14 يوليو المقبل.

وأضاف المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات "لست مستعدا لترك كرة القدم. كل حياتي لم أقم إلا بذلك. أعشق ممارسة كرة القدم، أعشق التدريبات اليومية، أيام المباريات. أشعر بالخوف بأن كل شيء سيتوقف".

وتابع "أحاول الاستمتاع قدر المستطاع الآن لأني مدرك بان النهاية قريبة. كم أنا محظوظ لتواجد زملائي وأصدقائي إلى جانبي. أمضيت وقتا رائعا في صفوف المنتخب؛ حيث لدي زملاء وأصدقاء أيضا".