خطة ريال مدريد لحسم صفقة دفاعية نارية

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أحمد جودة - القاهرة - وضع نادي ريال مدريد، خطة مُحكمة من أجل حسم صفقة دفاعية قوية في الفترة المقبلة، لدعم خط دفاع الفريق الملكي.

ريال مدريد يترقب وصول ليني يورو

ويسعى نادي ريال مدريد، للتعاقد مع ليني يورو مدافع ليل الفرنسي الشاب، والذي يعتبر خيارًا مستقبلًا لقيادة دفاع الملكي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يلتزم بهدوءه فيما يخص صفقة ليني يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليني يورو يعرف ما يُخطط له نادي ريال مدريد وهو إما المجيء بسعر رخيص هذا الصيف، أو مجانًا في صيف العام المقبل.

ويستهدف نادي ريال مدريد، تأمين خط دفاعه على المدى البعيد من خلال ضم ليني يورو.