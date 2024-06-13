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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام قطرية أن سعود عبدالحميد نجم الهلال السعودي والمنتخب يحظى باهتمام من العديد من أندية الدوري الإنجليزي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم الهلال السعودي مطلوب في الدوري الإنجليزي

أكد الصحفي الفلسطيني إبراهيم خضرة مراسل قنوات بي إن سبورتس عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إكس أن أكثر من ناد.

يرغب في التعاقد مع سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد تألقه مع ناديه والمنتخب السعودي خلال المواسم الأخيرة.

وتوقع إبراهيم خضرة أن سعود عبد الحميد نجم الهلال والمنتخب السعودي قد يكون في طريقه لنقلة نوعية في مشواره الاحترافي.

وأشار ابراهيم خضرة إلى أنه لا يستبعد انضمام سعود عبد الحميد لأحد أندية الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل في ظل تأكيدات عن اهتمام عدد من أندية البريميرليج بخدماته.

ونجح سعود عبدالحميد في تصدر قائمة أكثر 10 لاعبين خوضًا للمباريات في العالم في الموسم الماضي برصيد 67 مباراة والتي أصدرها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) عن الموسم المنصرم على مستوى العالم.

وانضم سعود عبدالحميد إلى الهلال في صفقة مجانية بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2021-2022.