نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أول رد من يوسف حسن بعد منشور "تجاهل علاجه" في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد موقع دوت الخليج الرياضي بأول تعليق ليوسف حسن مهاجم الزمالك بعدما صرح منذ قليل على صفحته الرسمية بتجاهل المجلس الأبيض لعلاج إصابته واقترابه من اعتزال كرة القدم.

تصريحات يوسف حسن

وكتب يوسف حسن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منذ قليل: "أنا هتكلم بس مش عايز جمهور الزمالك يزعل مني في أي حاجة، أنا بسبب اللي بيحصل معايا ده هبطل كوره بالشكل ده أنا لا بتأهل ولا بتدرب ومستقبلي بيضيع،أنا الكورة هي شغلي وأكل عيشي ومش عارف أنا أذنبت في إيه ولا عملت إيه علشان اللي بيحصل معايا ده".

وتابع مهاجم الزمالك: "عمر ما حد شاف مني حاجه وحشه ولا شاف إني بعمل مشاكل أنا ديما فحالي بس اللي حصل فيا مش قليل عارف الناس ممكن متصدقش إلى بيحصل معايا بس وحياة الأيام المفترجه دي أكيد أنتو عارفين موضوع العملية وكده ومحدش كان راضي يعملها من الإدارة وعملتها بعد مجهود كبير جدا جدا بعد 6 شهور قاعد في البيت".

وأكمل: "وبتحصل معايا نفس الحاجه بعد ما الإدارة الجديدة وعدوني هنوديك علاج طبيعي أنت لعيب مهم وأنت وأنت وأنت، أول شهر ودوني لدكتور علاج طبيعي اسمه خالد الشناوي، رحت شهر واتنين والنادي مدفعش الفلوس لطبيب العلاج الطبيعي وكل شويه هو يقولي ويطلب فلوسه، طبعا أنا اتكسفت إني أروح تاني العلاج الطبيعي أنا بقالي 3 شهور يعتبر قاعد ف البيت، وحياة ربنا وحي ربنا ما حد عبرني بمكالم تلفون ولا حد بيرد عليا أصلا".

واسترسل مهاجم الأبيض: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم أول مره أشوف كده أول مره أشوف ظلم بعيني فعلا عمري محصلي كده في حياتي كل ما اروحث لحد يقولي أتكلم مع الإدارة أتكلم يقولولي مش عارف أي مفيش حد وقف معايا نهائي بس غلطتي إني مكنتش بطلع أتكلم أنت جيبني بفلوس مش فلوس قليله مفروض تقدرني مفروض لاعيب منتخب مصر لي بيحصل معايا أنا في نادي كبير واسم كبير".

وأتم يوسف حسن تصريحاته بالقول: "جمهور الزمالك عارف أنا بحبهم ازاي بس أنا اتظلمت كتير وغلطتي إني كنت ساكت مش عايز أتكلم بفكر في مصلحتي لما لقيت الناس كلها بتهاجمني أنا ومفكرني أنا إلى قاعد ف البيت بمزاجي محدش يزعل مني أي حد زعلتو حقه فوق دماغي أنا بحب جمهور الزمالك".

من جانبه تواصل موقع دوت الخليج مع يوسف حسن مهاجم الزمالك؛ لمعرفة كواليس أزمته داخل القلعة البيضاء وطلباته من مسؤولي النادي.

وقال يوسف حسن في تصريحات خاصة: "أشعر بالحزن لما وصلت إليه حالتي، مسيرتي مع كرة القدم أصبحت مهددة".

وتابع مهاجم الزمالك: "حاولت مرارا وتكرارا التواصل مع المسؤوليين لبدء مراحل التأهيل العلاجي ولكن دون جدوى، كل ما أريده هو العلاج والعودة إلى الملاعب".

واختتم يوسف حسن تصريحاته بالقول: "كل تكاليف العملية التي أجريتها كانت على نفقتي الشخصية، دفعت مبلغ مالي كبير وأناشد مجلس إدارة الزمالك بالاستجابة لي وعلاجي".

