نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات جوزيه مورينيو لبطل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفنربخشة التركي عن توقعاته عن بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 وذلك في مقابلة أجراها للحديث عن توقعاته بشأن البطولة القارية المقبلة.

توقعات مورينيو لبطل يورو 2024

وقال مورينيو في حديثه مع قناة TNTSports عن توقعاته بشأن البطولة التي ستبدأ مساء الغد: " ستفوز البرتغال بها في النهائي أمام إنجلترا، لا أعرف من سيكون المنتخب المفاجأة لكن المرشحين هم إنجلترا وفرنسا والبرتغال".

وأضاف: "سيكون هاري كين هو الهداف بينما سيكون جود بيلينجهام هو الاعب الأفضل والكرة الذهبية ستذهب لفينيسيوس جونيور".

وعن الملعب الذي أثاره أكثر خلال مسيرته التدريبية، اختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: "كنت محظوظًا للغاية، لم أكن في مانشستر في أفضل لحظات النادي لكن أولد ترافورد هو أولد ترافورد، البرنابيو هو البرنابيو وسان سيرو هو سان سيرو، لكن أود أن أقول أنه بالنسبة لنادي غير معتاد على الفوز فإن جماهير روما مخلصة جدًا للنادي".