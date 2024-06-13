نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف حالة أحمد حمدي بعد عملية الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خضوع أحمد حمدي لاعب الوسط لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

حمدي يخضع لعملية جراحية في الركبة

وأكد الدكتور محمد أسامة أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لأحمد حمدي، مشيرًا إلى أن حالة اللاعب الطبية جيدة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن أحمد حمدي سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا على أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقًا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.