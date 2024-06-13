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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد كارول سويدرسكي، مهاجم المنتخب البولندي لكرة القدم، أن فريقه قادر على تحقيق انطلاقة ناجحة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا في لقائه أمام منتخب هولندا، يوم الأحد القادم، حتى لو خاض المباراة دون نجمه المصاب روبرت ليفاندوفسكي.

مهاجم بولندا: لا نخشى مواجهة هولندا دون ليفاندوفسكي في كأس أوروبا

وقال سويديرسكي، الذي يشارك ليفاندوفسكي في قيادة هجوم منتخب بولندا، خلال مؤتمر صحفي بمقر الفريق في مدينة هانوفر، اليوم الخميس "ليس لدينا أي خوف. نمتلك أيضا فرصة للخروج بنتيجة إيجابية في هذه المباراة حتى لو لم يلعب روبرت ليفاندوفسكي."

وأضاف اللاعب البولندي "أتذكر حينما تعادلنا 2 / 2 أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية. لعبنا أيضًا دون روبرت. لكن بالطبع غيابه يشكل خسارة كبيرة بالنسبة لنا، لأنه أحد أفضل لاعبي العالم".

وأصيب ليفاندوفسكي /35 عاما/ بتمزق في عضلة الفخذ خلال فوز بولندا 2 / 1 على تركيا، يوم الاثنين الماضي، في آخر لقاءات الفريق الودية استعدادا للمشاركة في البطولة القارية.