نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوهرة كريستال بالاس على رادار تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي تواصل مع كريستال بالاس الإنجليزي من أجل التعرف على إمكانية التعاقد مع نجم الفريق الفرنسي مايكل أوليس في الميركاتو الصيفي الحالي.

تشيلسي يريد ضم أوليس

أشارت التقارير الصحفية إلى أن تشيلسي طلب التحدث مع ممثلي مايكل أوليس على أمل التوصل لاتفاق حول الشروط الشخصية للعقد.

وأكدت التقارير الصحفية أن مايكل أوليس لقى إعجاب الكثير من الأندية مثل تشيلسي وبايرن ميونخ ونيوكاسل يونايتد بالإضافة لاحتفاظ مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي باهتمام قوي بأوليس.

وألمحت التقارير الصحفية أن مايكل أوليس البالغ من العمر 22 عامًا كان قد جدد عقده مع كريستال بالاس وهو العقد الذي يحتوي على شرط جزائي أعلى، حيث تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت التقارير الصحفية أن تشيلسي مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي وخاصة وأن أوليس أكد قدرته على الحسم وتم اختيار مايكل أوليس في تشكيلة منتخب فرنسا تحت 23 عامًا التي أعلنها تيري هنري لخوض دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في العام الحالي.