نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يكشف فحوى رسالة توماس مولر الشخصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وكشف كين عن فحوى رسالة مولر، الذي حذره فيها من الطقس في ألمانيا، مشيرا في الوقت ذاته أن الجماهير الألمانية الآن "معجبة به" وبالمنتخب الإنجليزي.

ويواصل منتخب إنجلترا استعداداته لمباراته الافتتاحية في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية ضد منتخب صربيا بمدينة جيلسنكيرشن يوم الأحد القادم في معسكره التدريبي بمدينة بلانكنهاين، بينما يقيم في نفس الفندق الذي مكث به نظيره الألماني قبل أسبوعين.

ويعود كين لألمانيا بعدما قضى موسمه الأول في بايرن ميونخ، الذي انضم لصفوفه قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي الصيف الماضي.