نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. لاعب الزمالك يشتكي من التجاهل وحمدي يخضع لجراحة الصليبي وريال مدريد يضع خطة صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

حمدي يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خضوع أحمد حمدي لاعب الوسط لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لأحمد حمدي، مشيرًا إلى أن حالة اللاعب الطبية جيدة.

أول رد من يوسف حسن بعد منشور "تجاهل علاجه" في الزمالك

ينفرد موقع دوت الخليج الرياضي بأول تعليق ليوسف حسن مهاجم الزمالك بعدما صرح منذ قليل على صفحته الرسمية بتجاهل المجلس الأبيض لعلاج إصابته واقترابه من اعتزال كرة القدم.

وكتب يوسف حسن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منذ قليل: "أنا هتكلم بس مش عايز جمهور الزمالك يزعل مني في أي حاجة، أنا بسبب اللي بيحصل معايا ده هبطل كوره بالشكل ده أنا لا بتأهل ولا بتدرب ومستقبلي بيضيع،أنا الكورة هي شغلي وأكل عيشي ومش عارف أنا أذنبت في إيه ولا عملت إيه علشان اللي بيحصل معايا ده".

وتابع مهاجم الزمالك: "عمر ما حد شاف مني حاجه وحشه ولا شاف إني بعمل مشاكل أنا ديما فحالي بس اللي حصل فيا مش قليل عارف الناس ممكن متصدقش إلى بيحصل معايا بس وحياة الأيام المفترجه دي أكيد أنتو عارفين موضوع العملية وكده ومحدش كان راضي يعملها من الإدارة وعملتها بعد مجهود كبير جدا جدا بعد 6 شهور قاعد في البيت".

من جانبه تواصل موقع دوت الخليج مع يوسف حسن مهاجم الزمالك؛ لمعرفة كواليس أزمته داخل القلعة البيضاء وطلباته من مسؤولي النادي.

وقال يوسف حسن في تصريحات خاصة: "أشعر بالحزن لما وصلت إليه حالتي، مسيرتي مع كرة القدم أصبحت مهددة".

وتابع مهاجم الزمالك: "حاولت مرارًا وتكرارًا التواصل مع المسؤوليين لبدء مراحل التأهيل العلاجي ولكن دون جدوى، كل ما أريده هو العلاج والعودة إلى الملاعب".

واختتم يوسف حسن تصريحاته بالقول: "كل تكاليف العملية التي أجريتها كانت على نفقتي الشخصية، دفعت مبلغ مالي كبير وأناشد مجلس إدارة الزمالك بالاستجابة لي وعلاجي".

خطة ريال مدريد لضم ليني يورو

وضع نادي ريال مدريد، خطة مُحكمة من أجل حسم صفقة دفاعية قوية في الفترة المقبلة، لدعم خط دفاع الفريق الملكي.

ويسعى نادي ريال مدريد، للتعاقد مع ليني يورو مدافع ليل الفرنسي الشاب، والذي يعتبر خيارًا مستقبلًا لقيادة دفاع الملكي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يلتزم بهدوءه فيما يخص صفقة ليني يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليني يورو يعرف ما يُخطط له نادي ريال مدريد وهو إما المجيء بسعر رخيص هذا الصيف، أو مجانًا في صيف العام المقبل.

نجم الهلال السعودي مطلوب في البريميرليج

كشفت وسائل إعلام قطرية أن سعود عبدالحميد نجم الهلال السعودي والمنتخب يحظى باهتمام من العديد من أندية الدوري الإنجليزي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الفلسطيني إبراهيم خضرة مراسل قنوات بي إن سبورتس عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إكس أن أكثر من نادي يرغب في التعاقد مع سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد تألقه مع ناديه والمنتخب السعودي خلال المواسم الأخيرة.

وتوقع إبراهيم خضرة أن سعود عبد الحميد نجم الهلال والمنتخب السعودي قد يكون في طريقه لنقلة نوعية في مشواره الاحترافي.

وأشار ابراهيم خضرة إلى أنه لا يستبعد انضمام سعود عبد الحميد لأحد أندية الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل في ظل تأكيدات عن اهتمام عدد من أندية البريميرليج بخدماته.