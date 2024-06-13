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أحمد جودة - القاهرة - أكمل نادي ويستهام يونايتد، إجراءات التعاقد مع لويس جيلهيرم، لاعب فريق بالميراس البرازيلي.

ويستهام يتعاقد مع البرازيلي الشاب لويس جيلهيرم

وتوصل ويستهام لاتفاق مع لاعب خط الوسط البرازيلي الشاب /18 عاما/ على عقد مدته 5 سنوات، ومن المقرر أن تستكمل الرتوش الأخيرة لصفقة انتقاله للنادي الواقع في شرق العاصمة البريطانية لندن، عندما تفتح فترة الانتقالات الصيفية رسميا غدا الجمعة.

وصرح جيلهيرم: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى ويستهام يونايتد، النادي الذي أبدى ثقته في قدراتي".

وأضاف جيلهيرم "أريد أيضا أن أشكر الجميع في ويستهام، وخاصة (المدير التقني) تيم (شتيدتن) وفريقه الذين جاءوا إلى البرازيل ولم يتحدثوا معي فقط، ولكن أيضا مع عائلتي".

وتابع "لقد قدموا المشروع، وقد أعجبنا أنا وعائلتي به. لذلك، أنا سعيد جدا بالتوقيع مع هذا النادي وآمل أن أساهم بأكبر قدر ممكن من الانتصارات. إذا سارت الأمور على ما يرام، فلدينا رحلة جميلة أمامنا".

وتوج جيلهيرم بلقب الدوري البرازيلي مع بالميراس، علما بأنه شارك مع منتخب بلاده تحت 20 عاما،