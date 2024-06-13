نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل زفاف محمد هانى بحضور محمد صلاح ونجوم الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر حفل زفاف محمد هانى لاعب الأهلى التريند منذ أمس الأربعاء، حيث احتفل نحفل زفافه مساء أمس الأربعاء فى أحد فنادق العاصمة الإدارية فى أجواء مبهجة، بحضور نجوم الأهلى والكرة المصرية وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.



حضور نجوم الكرة حفل زفاف محمد هاني



حرص عدد كبير من نجوم الكرة على حضور حفل زفاف محمد هاني مثل محمد صلاح وأحمد حجازي وتريزيجيه ورموش والونش وعبد المنعم وسعد سمير وايمن أشرف وإمام عاشور.



زفاف محمد هاني

عاد محمد هاني إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء عائدا من غينيا بيساو عقب خوض مباراة منتخب مصر ضد غينينا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لـ مباراة فاركو المقرر لها غد الجمعة في بطولة الدوري الممتاز.