الرياضة

حفل زفاف محمد هانى بحضور محمد صلاح ونجوم الكرة المصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل زفاف محمد هانى بحضور محمد صلاح ونجوم الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر حفل زفاف محمد هانى لاعب الأهلى التريند منذ أمس الأربعاء، حيث احتفل نحفل زفافه مساء أمس الأربعاء فى أحد فنادق العاصمة الإدارية فى أجواء مبهجة، بحضور نجوم الأهلى والكرة المصرية وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.

306.webp


حضور نجوم الكرة حفل زفاف محمد هاني
 

حرص عدد كبير من نجوم الكرة على حضور حفل زفاف محمد هاني مثل محمد صلاح وأحمد حجازي وتريزيجيه ورموش والونش وعبد المنعم وسعد سمير وايمن أشرف وإمام عاشور.

e50830e4bb.jpg


زفاف محمد هاني

عاد محمد هاني إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء عائدا من غينيا بيساو عقب خوض مباراة منتخب مصر ضد غينينا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد لـ مباراة فاركو المقرر لها غد الجمعة في بطولة الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا