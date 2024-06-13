مصطفى فتحي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وسموحة

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أحمد جودة - القاهرة - اختير مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة سموحة بالدوري الممتاز.

مصطفى فتحي أفضل لاعب

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء المؤجل من الجولة 11 من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية وسجل هدفا، وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز العاشر على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.