إبراهيموفيتش يكشف أهداف ميلان.. ويؤكد: لم أعاني من رؤية الإنتر فائزًا بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف زلاتان إبراهيموفيتش المدير الجديد لميلان خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن أهداف ميلان في المستقبل القريب ورؤيته للفترة المقبلة.

إبراهيموفيتش يكشف عن أهداف ميلان

أشارت تقارير صحفية إلى أنه بعد أن تم تعيين باولو فونسيكا كمدير فني لميلان فستبدأ إدارة النادي الإيطالي بالتخطيط للمستقبل ومعرفة احتياجات ميلان للعودة للمنافسة بقوة.

وعن فوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي وتحقيق النجمة الثانية وعما إذا كان رؤية فوز الإنتر بالاسكوديتو جعلته يعاني، قال إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية: "لا لم أعاني، لا أعاني أبدًا، فهذا يحفزني، أنا وميلان لا ننظر إلى الأندية الأخرى فهذا ما يفعله الخاسرون، ميلان ينظر فقط إلى نفسه".

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلًا: "المعاناة للشخص الخاسر وليس لشخص فائز ومنافس، هذه الأشياء تجعلني أشعر بالجوع ويعطيني الوقود للقيام بالمزيد".