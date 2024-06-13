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أحمد جودة - القاهرة - يقود المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في أول مباراة رسمية له، منذ توليه تدريب الفريق، يوم 16 أغسطس، عندما يواجه فريق أولم، الناشط بدوري الدرجة الثانية، في الدور الأول ببطولة كأس ألمانيا.

بايرن يواجه أولم بكأس ألمانيا في أول مباراة رسمية لكومباني

ويلتقي بوروسيا دورتموند، وصيف دوري أبطال أوروبا، مع فونيكس لوبيك، الناشط بدوري الدرجة الرابعة، يوم 17 أغسطس المقبل، فيما يلعب آينتراخت براونشفيج، الناشط بالدرجة الثانية، مع آينتراخت فرانكفورت يوم 19 أغسطس.

وستقام مباريات الكأس التي تضم باير ليفركوزن، بطل الدوري، وشتوتجارت، وصيفه، في وقت لاحق من شهر أغسطس، لأن الفريقين سيتواجهان في مباراة كأس السوبر الألماني يوم 17 أغسطس.

ويلتقي شتوتجارت مع بروسيا مونتسر، المنافس بالدرجة الثانية، يوم 27 أغسطس، فيما يحل ليفركوزن ضيفا على نادى كارل زايس جينا، الناشط بالدرجة الرابعة، بعدها بيوم.