نجم هولندا ينضم إلى الفريق بعد جولة في "عالم والت ديزني"

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أحمد جودة - القاهرة - استمتع جوشوا زيركيزي يستمتع بعطلته في "عالم والت ديزني" بفلوريدا، عندما تلقى خبر استدعائه متأخرا للمنتخب الهولندي للمشاركة في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

جوشوا زيركيزي ينضم إلى قائمة هولندا بعد جولة في "عالم والت ديزني"

وكان زيركيزي نشر عبر صفحته على "إنستجرام" صورة له وهو يقود سيارته متجها نحو مدينة الملاهي الشهيرة تحت لافتة كتب علهيا "أكثر مكان ساحر على وجه الأرض".

بعدها كتب اللاعب:" عندما تتلقى اتصالا لتترك ديزني وتتجه لليورو".

ويأمل مهاجم فريق بولونيا أن يطلق لقبا مشابها على مدينة فولفسبورج الألمانية الصناعية، حيث يعسكر بها المنتخب الهولندي، الذي ضربته الإصابات، في منافسات اليورو.

وفقد رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، خدمات فرينكي دي يونج وتيون كووبميينيرز بسبب الإصابة، لذلك استدعى زيركيزي /23 عاما/ يوم الأربعاء بعدما استدعى إيان ماتسين.

ويلتقي المنتخب الهولندي، الفائز باللقب في 1988، مع منتخب بولندا في أولى مبارياته بدور المجموعات في مدينة هامبورج يوم الأحد المقبل، كما سيواجه أيضا في دور المجموعات النمسا وفرنسا.