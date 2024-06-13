"هبطل كورة بسببكم".. لاعب الزمالك يشن هجومًا على الإدارة

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أحمد جودة - القاهرة - شن يوسف حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هجومًا قويًا على إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بسبب إصابته.

يوسف حسن يهاجم الإدارة بسبب إصابته

أوضح أنه يتعرض للظلم داخل نادي الزمالك، وأن مستقبله إلى الهاوية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، واجرائه عملية جراحية، مؤكدًا أن الإدارة تتجاهل مطالبه.

وكتب لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "انا بسبب اللي بيحصل معايا ده هبطل كورة انا لا بتأهل ولا بتدرب ومستقبلي بيضيع، الكورة هي شغلي وأكل عيشي ومش عارف انا أذنبت في ايه ولا عملت ايه علشان اللي بيحصل معايا ده ".

وتابع: "اللي حصل فيا مش قليل عارف الناس ممكن متصدقش إلى بيحصل معايا بس وحياه الايام المفترجه دي ".

وأضاف: "بعد اصابتي محدش كان عايز يعملي العملية من الادارة وبعد أكتر من 6 شهور قاعد في البيت عملت العملية بعد مجهود كبير جدا جدا ".

واستكمل: "بعد العملية الادارة الجديدة وعدوني هنوديك علاج طبيعي، اول شهر ودوني لـ دكتور علاج طبيعي اسمو د خالد الشناوي، رحت شهر واتنين والنادي مدفعش الفلوس لـ الدكتور وكل شويه يقولي ويطلب فلوسه طبعا انا اتكسفت اني اروح تاني العلاج الطبيعي وبقالي 3 شهور يعتبر قاعد ف البيت ".

واسترسل: "وحياة ربنا وحياة ربنا ما حد عبرني بـ مكالمه تليفون ولا حد بيرد عليا أصلا".

واختتم يوسف حسن: "حسبنا الله ونعم الوكيل ف كل ظالم، اول مره اشوف كده اول مره أشوف ظلم ب عيني فعلا، عمري ما حصلي كده ف حياتي".