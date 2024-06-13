خاص- إنبي يخطر إتحاد كرة القدم بمشاركته في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسئولو نادي أنبي المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في الموسم الجديد 2024-2025.

إنبي يخطر إتحاد كرة القدم بمشاركته في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية

وأكد مصدر مطلع للفجر الرياضي أن إدارة نادي أنبي خاطبت رسميًا مسئولو إتحاد كرة القدم برغبة النادي في المشاركة بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2024-2025

وجاء ذلك في إطار إستجابة الأندية المصرية لتعليمات الإتحاد الدولي لكرة القدم والإتحاد الأفريقي بضرورة وجود فريق لكرة القدم النسائية داخل الأندية كشرط للحصول على رخصة الأندية وإعتمادها من الكاف.

وبناءًا عليه قررت عدد من الأندية المصرية البدء في تكوين فرق أولى لكرة القدم النسائية للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، أندية الأهلي والزمالك والإتحاد السكندري والإسماعيلي ويأتي مؤخرًا نادي أنبي، وقد تشهد الأيام القادمة إعلان عدد أخر من الأندية المصرية المشاركة في الدوري المصري لكرة القدم النسائية

