الزمالك يعلن التعاقد مع بلال جلال نجم البنك الأهلي لتدعيم فريق اليد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع بلال جلال لاعب البنك الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

الزمالك يضم بلال جلال نجم البنك الأهلي لتدعيم فريق اليد

ووقع بلال أحمد على عقود انضمامه للزمالك لمدة ثلاث مواسم، خلال الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق، تجديد التعاقد مع مازن رضا لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، بجانب التعاقد مع عمر أحمد عطية "بيبو" لاعب هليوبوليس، لمدة ثلاث مواسم.