الرياضة

محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي للمنافسات المحلية وذلك بمباراة مرتقبة أمام نادي فاركو والتي تجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة بقيادة محمود ناجي.

ويعاون ناجي كلا من سمير جمال مساعد أول وشهاب راشد مساعد ثان ويتواجد نادر قمر الدولة حكما رابعا.

بينما على تقنية الفيديو يتواجد كلا أحمد الغندور ويعاونه خالد حسين.

موعد المقبلة أمام فاركو في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب الجيش ببرج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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