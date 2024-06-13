نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي للمنافسات المحلية وذلك بمباراة مرتقبة أمام نادي فاركو والتي تجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.
وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة بقيادة محمود ناجي.
ويعاون ناجي كلا من سمير جمال مساعد أول وشهاب راشد مساعد ثان ويتواجد نادر قمر الدولة حكما رابعا.
بينما على تقنية الفيديو يتواجد كلا أحمد الغندور ويعاونه خالد حسين.
موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الدوري
تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.
ويستقبل ملعب الجيش ببرج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري
تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.