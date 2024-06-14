نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم ريال مدريد يقترب من مزاملة بنزيما في الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي الاتحاد السعودي، في مفاوضات جادة مع ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد الإسباني.

محادثات إيجابية بين الاتحاد وناتشو

استقر ناتشو، الاكتفاء بالفترة التي قضاها في صفوف ريال مدريد، والرحيل عن صفوف الفريق الملكي هذا الصيف بعد انتهاء عقده.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الاتحاد يجري مفاوضات متقدمة للغاية مع ناتشو، لضمه كلاعب حر بعد مغادرة ريال مدريد.

وأشار رومانو إلى أن المحادثات مستمرة بين الاتحاد وناتشو ولم يتم التوصل بعد لاتفاق، وفي نفس الوقت؛ ينتظر ريال مدريد الرد الأخير من اللاعب.

وأوضح أن ناتشو سيغادر ريال مدريد بنسبة كبيرة، ويأتي ليني يورو مدافع ليل كبديل محتمل له لتدعيم دفاع الفريق الملكي.

وبات ناتشو، قريبًا من قبول عرض نادي الاتحاد السعودي، ليزامل مجددًا الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد السابق.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ناتشو يقترب من التوقيع لنادي ‎الاتحاد لمدة موسمين، مقابل 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويتجاهل ناتشو، النظر في أي عروض من أندية أوروبية منذ اتخاذه قرار الرحيل في أبريل الماضي، فاللاعب لا يريد تمثيل أي فريق أوروبي بعد ريال مدريد.